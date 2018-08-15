Paris'te sokaklara açık hava pisuvarları konuldu

Paris sokaklarındaki yoğun idrar kokularına karşı belediye tarafından alınan kararla, kentin turistik yerlerine pisuvarlar yerleştirdi. ‘Ekolojik ve kokusuz’ olduğu belirtilen pisuvarlar kentte yaşayanlar tarafından eleştirilirken, bazı sivil toplum kuruluşları pisuvarları 'cinsiyetçi' denerek eleştirdi.

Seine Nehri kenarlarına kırmızı renkli, dikdörtgen şeklinde saksıya benzer açık hava pisuvarları konuldu. ‘Uritrottoirs’ adı verilen bu pisuvarlarda, idrarın biriktiği kısımda kuru samanın bulunduğu ve su israfının önüne geçileceği ifade edildi.

Saman kokuya engel olacak

Cumhuriyet'te yer alan ahbere göre pisuvarların içi ise, idrar kokusunu önlemek amacıyla samanla dolduruldu. Bu samanlar daha sonra toplanacak ve kompost olarak kullanılacak. Kent yetkilileri, bir yıl boyunca biriken idrarın, 400 metrekarelik buğdayı döllemek için gerekli olan azot, fosfat ve potasyum miktarını taşıdığını belirtti.

Cinsiyetçi bulundu

Paris’te daha önce üç farklı noktaya yerleştirilen bu pisuvarların yerleri ve kullanımı ise tartışma konusu oldu. Kimi vatandaşlar, halka açık, kalabalık yerlerde bulunmasından şikayetçi olurken kimileri ise pisuvarları kullanışlı ve sağlıklı buldu. Ayrıca bazı sivil toplum örgütleri, pisuvarların cinsiyetçi olduğunu belirterek tepki gösterdi.