Paris'te sirkten kaçan kaplanı vurdular

Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısındaki 15'inci arondismanda Cuma günü sokaklarda dolaştığı tespit edilen 200 kiloluk bir kaplan vurularak "etkisiz hale getirildi". Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Mahallenin yakınlarına kurulan ve kapılarını 3 Aralık'ta açmayı planlayan Bormann-Moreno Sirki'nden kaçan kaplanın serbest bir şekilde sokaklarda dolaştığı haberinin sosyal medyada yayılması üzerine itfaiye ve polis bazı bölgelerde trafiği kapattı.

Polis'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kaplan emojisi ile birlikte "tehlike geçti" ifadesi kullanılırken, şehir sakinlerine "yanlış bilgilerden uzak durma" çağrısında bulunuldu.

Vahşi hayvanın öldürülmesinden sonra sahibi gözaltına alınırken, itfaiyecilerin sözcüsü Valerian Fuet, Fransız haber ajansı AFP'ye bir açıklama yaparak bu kişinin şoka girdiğini ve alana geldiğinde kaplanın çoktan öldürülmüş olduğunu söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Fuet kaplanın cesedinin ya sirke geri götürüleceğini ya da otopsi yapılmak üzere bir hayvan kliniğine kaldırılacağını kaydetti.

Ölü hayvanın fotoğraflarının sosyal medyada dolaşması üzerine bazı mahalle sakinleri kaplanın öldürülmüş olmasından dolayı tepki gösterdi.

Kullanıcılardan birisi "Gerçek şu ki bu kaplan kafeste korkunç bir hayat geçirdikten sonra katledildi: Tutsaklık ve ölüm cezası hangi suç için? Özgürlüğü tanıma arzusu mu? Utanç!" ifadesini kullandı.

Bazı kullanıcılar ise Fransa'da sirklerde canlı hayvanların gösteri yapmasının yasaklanması çağrısında bulundu.

DW,AFP,AP,Reuters/ÇÖ,ÖA

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