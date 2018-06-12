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Dünya

Paris'te silahlı bir kişi en az iki kişiyi rehin aldı

İstanbul, 12 Haziran (DHA) - Fransa’nın başkenti Paris'te silahlı bir kişi, iki ya da üç kişiyi rehin aldı

12 Haziran 2018 23:18

İstanbul, 12 Haziran (DHA) - Fransa’nın başkenti Paris\'te silahlı bir kişi, iki ya da üç kişiyi rehin aldı. Fransız medyasının, görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre, üzerinde bomba olduğunu söyleyen silahlı saldırgan, kendisine direnen rehinelerden birini yaraladı.
Paris’in 10’uncu bölgesindeki Petites Ecuries Sokağı’nda meydana geldiği belirtilen olay sonrası, polis bölgeyi trafiğe kapattı. Haberlere göre, polis rehine sayısı ya da rehinelerin durumlarına ilişkin bir açıklama yapmazken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye araçları sevkedildi.
Haberlere göre saldırgan İran\'ın Paris Büyükelçisi ile görüşmek istiyor.

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