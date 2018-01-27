T24 LogoT24 Logo
Dünya

Paris'te Seine Nehri 'taşmak üzere'

Yoğun yağış nedeniyle yaklaşık 4 metre yükselerek set sınırlarına yaklaş

27 Ocak 2018 18:22

Fransa'nın başkentindeki Seine Nehri, yoğun yağış nedeniyle yaklaşık 4 metre yükselerek set sınırlarına yaklaştı. Haftasonu nehrin normal seviyesinin 6 metre üstüne çıkacağı tahmin ediliyor.

Taşma ihtimaline karşı Paris'te yüksek alarm seviyesine geçildi.

Bazı bodrum katlarında su sızıntısı tespit edildi. Kentte birçok yol da su altında kaldı.

Özellikle turistlerin çok ilgi gösterdiği bot turları da yapılmıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Louvre Müzesi'nin de İslam Eserleri koleksiyonunun bulunduğu alt katı, sel ihtimali nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Kentteki Zouave oalrak bilinen Kırımlı asker anıtı, uzun yıllardır su seviyesini ölçmek için bir referans noktası olarak kullanılıyor.

Cuma günü su seviyesi, asker anıtının kalçasına kadar çıktı.

Kentin yaşadığı en büyük sel felaketlerinden biri olan 1910 selinde su seviyesi asker anıtının boynuna kadar çıkmış ve Paris iki ay su altında kalmıştı.

Raylı ulaşım da etkilendi

Yoğun olarak kullanılan RER C tren servisi gelecek haftaya kadar durduruldu.

Paris'in dış mahallelerinden Villeneuve-Saint-Georges'da mahalle sakinleri yollarda botlarla ilerlemek zorunda kaldı.

Kent ve çevresinde su baskını riski nedeniyle 650 kişi evlerinden tahliye edildi.

Sıçan istilası

Sel Paris sokaklarına sadece su değil, sıçan ve fare de getirdi.

France 24 televizyonu, kanalizasyonlarda yaşayan sıçan ve farelerin hayatta kalabilmek için sel suyu ile dolan kanalizasyonlardan sokaklara kaçtığını duyurdu.

Fransa Ulusal Meteoroloji Servisi'ne göre geride bıraktığımız Aralık-Ocak ayları ülke tarihindeki üçüncü en yağışlı dönemdi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sel ve yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların, kentin iklim değişikliğine ne kadar ayak uydurabildiğini tartışmaya açtığnı söyledi.

Hidalgo su seviyesinin gelecek hafta da yüksek kalacağını, ardından toğrağın su çekmeye başlamasıyla yavaş da olsa ineceğini belirtti.

ETİKETLER

Fransaseine nehriparisyoğun yağışseltaştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24