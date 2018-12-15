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Dünya

Paris'te ‘sarı yelekliler'in gösterileri sürüyor: 37 gözaltı

Deniz Kılınç (DHA) – Fransa’da ‘sarı yelekliler’ eylemleri erken saatlerde başladı

15 Aralık 2018 16:38

Deniz Kılınç (DHA) – Fransa’da ‘sarı yelekliler’ eylemleri erken saatlerde başladı. Paris’teki ağır polis önlemlerine karşın geçen haftalara göre daha az protestocu olduğu görüldü.
Fransa’da 17 Kasım’da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlayan ve sonrasında Belçika, Hollanda ve İsrail’e sıçrayan ‘sarı yelekliler’ eylemi bugün beşinci haftasına girdi. Eylemciler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un akaryakıt zamlarını iptal etmesinin ardından ‘talepleri karşılanana kadar’ protestoların devam edeceğini belirtmişti.
Paris polisinin yaptığı açıklamada, kent genelinde 8 bin polis ve 14 zırhlı aracın eylemler için hazır beklediği fakat şu ana kadar yalnızca ‘birkaç yüz’ eylemcinin toplandığı ve öğle saatlerine kadar toplam 37 kişinin gözaltına alındığı söylendi.

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