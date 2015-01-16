Paris'te postanede rehine krizi sona erdi

Paris'teki rehin alma olayının sona erdiği bildirildi. Adli kaynaklar, Paris'in batısında yer alan Hauts-de-Seine komününe bağlı Colombes bölgesinde bir postanede iki kişiyi rehin alan silahlı saldırganın polise teslim olduğunu duyurdu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırganın akli dengesinin bozuk olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, sabah saatlerinde de Paris'teki Gare de l'Est tren garı bomba ihbarı nedeniyle ulaşıma kapatılmış ve tahliye edilmişti. Yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açılan garda, paniğe, unutulan bir valizin neden olduğu belirtilmişti.

Paris'te 7 Ocak'ta başlayan ve üç gün art arda devam eden üç ayrı terör saldırısında 17 vatandaş hayatını kaybetmiş, polisin düzenlediği operasyonlarda üç terörist ölü ele geçirilmişti.

Bugün sabaha karşı ise geçen hafta yaşanan saldırılarla ilgili Paris ve çevresinde düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınmıştı.