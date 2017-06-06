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Dünya
Deutsche Welle

Paris'te polise saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali önünde polise saldıran bir kişi, vurularak yaralandı. Fransız savcılığı, olayla ilgili terör soruşturması açıldığını duyurdu.

06 Haziran 2017 21:02

Paris'in en turistik yerlerinden Notre Dame Katedrali önünde polise çekiçle saldırdığı bildirilen bir kişi vuruldu. Reuters haber ajansı, diğer polislerce göğsünden vurulan saldırganın yaralandığını belirtti.

Olayda bir polis memuru da hafif şekilde yaralandı.

Yetkililer, çevredekilere, olay yerinden uzak durmaları için uyarıda bulunurken; Fransız savcılığı, saldırıyla ilgili terör soruşturması açıldığını duyurdu.

Paris piskopolosluğu sözcüsü Karine Dalle, Fransız BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, bölgedeki turistlerin büyük panik yaşamasına neden olan olay sırasında Notre Dame Katedrali'nde yaklaşık 900 kişinin bulunduğunu söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters, CÖ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FransaParis Notre Dame KatedraliNotre Dame KatedraliFransızKarine Dalle Fransız BFMDeutsche Welle Türkçe AFP/Reuters CÖ/BÖ

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