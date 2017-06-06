Paris'te polise saldırı

Paris'in en turistik yerlerinden Notre Dame Katedrali önünde polise çekiçle saldırdığı bildirilen bir kişi vuruldu. Reuters haber ajansı, diğer polislerce göğsünden vurulan saldırganın yaralandığını belirtti.

Olayda bir polis memuru da hafif şekilde yaralandı.

Yetkililer, çevredekilere, olay yerinden uzak durmaları için uyarıda bulunurken; Fransız savcılığı, saldırıyla ilgili terör soruşturması açıldığını duyurdu.

Paris piskopolosluğu sözcüsü Karine Dalle, Fransız BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, bölgedeki turistlerin büyük panik yaşamasına neden olan olay sırasında Notre Dame Katedrali'nde yaklaşık 900 kişinin bulunduğunu söyledi.

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AFP/Reuters, CÖ/BÖ