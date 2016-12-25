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Yaşam

Paris'te parfüm müzesi açıldı

Ziyaretçiler müzede 70'ten farklı kokuyu deneyimleyebiliyor

25 Aralık 2016 01:09

Fransa'nın başkenti Paris’te yeni açılan koku müzesi Grand Musée du Parfum’de tarihçesinden kokuların elde edilmesine kadar parfümeri hakkında ilginç bilgiler edinilirken, farklı kokular da test edilebiliyor.

Ziyaretçiler müzede 70'ten farklı kokuyu deneyimleyebiliyor. Müzenin koku bahçesinde, gündelik hayata ait tarçın, buğday gibi kokuları koklayarak, gündelik hayatta ne kadar farklı kokuların olduğunu anlama fırsatından yararlanmak mümkün.

​NTV'nin aktardığına göre, müzenin en geniş alanında bulunan 25 yuvarlak topun her biri bir kokuyu püskürtüyor ve ziyaretçiler bu kokuyu aldıktan sonra beş ayrı dilde parfümün içeriğine dair açıklamayı dinleyebiliyor.

Sergideki bir ışık oyunu parfüm içinde kullanılan farklı temel maddeleri simgeliyor. Enstalasyonda lazer prizmalardan gelen ışınlar kokuların temel yapıtaşlarını simgeliyor. Her bir madde için aynı zamanda bir de ses duyuluyor. Yeni açılan Paris Parfüm Müzesi'ni her yıl 300 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



 

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