Paris'te pandalı eylem

Nesli tükenen hayvanlar arasında başı çeken hayvanlar arasında bulunan pandalara dikkat çekmek amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te, Eyfel Kulesi önüne bin 600 panda maketi yerleştirildi.



Panda sembollü World Wildlife Fund (WWF) - Dünya Vahşi Doğa Derneği'nin önayak olduğu bu sessiz eylemde bin 600 adet maket pandanın kullanılmasının nedeni ise oldukça bilinçli. Yerli ve yabancı turistin de dikkatini üzerine çeken maketler, yeryüzünde neslini sürdürmekte olan bin 600 pandayı simgeliyor.



1980'de yapılan istatistiksel araştırmalara göre dünyada bin 100 dev panda yaşıyordu.Panda popülasyonunda yapılan son araştırmalar gösteriyor ki, bilinmeyen ve yeni keşfedilen bazı bölgelerde de panda ailelerine rastlandı.

Dört yıllık bir çalışmanın sonucunda panda nüfusunda artış olmadığı belirtiliyor.



Vahşi doğanın sevimli hayvanlarının maket oyuncakları Eyfel Kulesi'nin önünde ilginç bir görüntü oluşturdu. Kulenin heybetli silüeti arkada göze çarparken hemen önüne yayılmış binlerce panda, siyah beyaz noktacıklar olarak dikkat çekiyordu

