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Yaşam

Paris'te Muppet Şov

Jean Charles de Castelbajac Paris'te podyumda Muppet Şov karakterlerini sergiledi

12 Mart 2009 02:00

Jean Charles de Castelbajac, farklı konseptleri incelemeyi seviyor. Bu defa sahnede Muppet Şov karakterleri var.

Paris Moda Haftası’nda şovunu sunan Jean Charles de Castelbajac, geçen sezon işlediği sirk konseptinin üzerine bu sefer Muppet Şov’un yeşil kurbağası Kermit’i ve baterist Animal'i gelecek sezonun arzu nesnesi yapmaya çalıştı.

Bir süredir Moda Haftaları’nda çocukluk ikonlarına gönderme nosyonunu oldukça etkin bir şekilde seyrediyoruz. New York Moda Haftası’nda Barbie’nin 50. yılını kutladık. Geçtiğimiz sezon Dries Van Noten Pac men’leri bize hatırlattı. MAC Hello Kitty konseptiyle bir makyaj koleksiyonu hazırladı. Şimdi de sevilen kukla karakterler kıyafetlere eğlence katmaya çalışıyor.

Castekbajac’ın tasarımlarında Kermit ve Animal, tişörtlere baskı olmanın yanısıra, 3 boyutlu halleriyle de silüetlere renk kattı. Kimi zaman şapka, kimi zaman taç süsü, kimi zaman da çoğul olarak paltolarda yer aldılar.


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