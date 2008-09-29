Paris'te moda haftası

Dice Kayek, Paris Moda Haftası çerçevesinde düzenlediği bir defileyle 2009 ilkbahar-kış sonbahar-kış koleksiyonunu sergiledi.



Louvre Müzesinin altındaki Caroussell salonunda düzenlenen defilede sergilenen ve 25 kıyafetten oluşan koleksiyon, hayatın insan duyguları üzerindeki etkilerini yansıtıyor.



Dice Kayek markasının tasarımcısı Ece Ege, bu defilesinin esin kaynağını "duygusal fırtınalar" olarak tanımlıyor.



Defileyle ilgili dağıtılan basın bildirisinde, "tasarımlarda rüzgârın esintisinin, giysilerin üzerinde bir girdap gibi dönerek spiral drapeler oluşturduğu" belirtilerken, "karamsarlığı temsil eden siyah ve bulutları simgeleyen beyaz renklerin koleksiyona hakim olduğu, az da olsa ara sıra bulutların arasından ışıldayan güneşin kalbi ısıtan renklerinin ise sarı, mercan ve kırmızı üç elbiseyle temsil edildiği" ifade edildi.



İşlemeler ve gerçek "haute-couture" tekniğiyle tamamıyla elde hazırlanan, yapım süresi aylarca süren tasarımlarda, ipek tül, organze ve saten gibi değerli kumaşların yanı sıra kullanılan neopren ve lateks gibi teknik kumaşlar, romantik

bir kontrast oluşturuyor.



Her giysinin bir şekilde döndüğü bu şaşırtıcı koleksiyonuyla Ece Ege, dünya moda basınına ve profesyonellerine yaratıcılığını bir kez daha gösterme buluyor.

