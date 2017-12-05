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Dünya

Paris'te lüks içki dükkanı soyuldu

Mergim Özdamar / İstanbul, 4 Aralık (DHA) -- Paris'in ünlü viski evi La Maison du Whisky soyuldu

05 Aralık 2017 16:26

Mergim Özdamar / İstanbul, 4 Aralık (DHA) -- Paris\'in ünlü viski evi La Maison du Whisky soyuldu. Sabaha karşı saat 3.16\'da dükkana giren iki hırsız, yaklaşık 794.000$ değerinde olduğu tahmin edilen 69 şişe çaldı. Hırsızların Scotch, burbon veya Kanada viskisi yerine çok nadir bir Japon viskisi peşinde oldukları da ortaya çıktı.  Maison du Whisky\'den yapılan basın açıklamasına göre, çalınanlar arasında \"The Squirrel\" olarak bilinen ve şişenin etrafında asılı küçük altın bir kutuyla gelen Karuizawa 1960’dan dünyada yalnızca 41 şişe var. Nadir bulunması nedeniyle paha biçilemeyeceği düşünülen viskinin değeri, Fransız basınına göre 195.000 Euro. Daily Beast\'in haberine göre çalının pahalı viskiyi üreten içki fabrikası 1955 yılında Karuizawa\'nın yazlık bölgelerinde kuruldu. 12, 15 ve 17 yaşında tek malt viskiler üreten firma Kasım 2011’de tamamen kapandı ve tüm hisse senetlerinin 2012\'de satıldı. Japonya’da üretilen viskiye dağlardan gelen su ve yıllanmakta olan şeri fıçıları Karuizawa\'ya farklı tadını veren unsurlardan olduğu biliniyor. 

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