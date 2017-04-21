Paris'te 'IŞİD saldırısı': Polis bir şüpheliyi arıyor

Paris'in Champs Elysees Bulvarı'nda dün akşam düzenlenen ve bir polisin öldüğü, ikisinin de yaralandığı terör saldırısını IŞİD üstlendi. Saldırıda vurularak öldürülen 39 yaşındaki terör zanlısının ise daha önce de Fransa’da polise saldırmak suçundan hüküm giymiş olduğu bildirildi. Fransız polisi salı günü saldırıyla bağlantılı bir şüphelinin daha izinin sürüldüğünü kaydetti.

Fransız haber ajansı AFP, bu kişinin 2005 yılında öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış olduğunu bildirdi. Saldırganın o dönemde Paris yakınındaki Seine-et-Marne’de bir polis memurunu, bir polis okulu öğrencisini ve onun ağabeyini öldürme teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

Sanığın cezasının ne kadarlık bölümünü çektiği konusu ise henüz netlik kazanmamışken, Fransız terörle mücadele yetkililerinin bu olaydan önce de saldırgan hakkında bilgi toplamış oldukları ortaya çıktı.

Saldırıyı IŞİD üstlendi

IŞİD'in propaganda kanalı olarak bilinen Amak, Paris Champs-Elysees'de düzenlenen saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini, eylemcinin de Ebu Yusuf el Belçiki (“Belçikalı”) olduğunu duyurdu. Haberin gerçek olup olmadığı konusunda kesin bilgi bulunmuyor. Ancak IŞİD geçmişte de Mısır ve Londra’daki saldırıların ardından da aynı kanallar üzerinden yaptığı açkılamalarda eylemleri üstlenmişti.

Fransa'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde dün akşam Paris’in en işlek bulvarı olan Champs Elysees'de terör zanlısı park etmiş polis aracına otomatik silahla saldırı düzenledi. Olayda bir polis memuru ölürken, iki memur ve bir turist de yaralandı. Polis saldırganı vurarak öldürdü.

Hollande: Terörle ilişkili olduğuna ikna oldum

Fransa Cumuhrbaşkanı François Hollande “bulgular bir terör saldırısına işaret ediyor” demişti. Bugün güvenlik kabinesi ile bir araya geleceğini duyuran Hollande “Özellikle seçim süreci açısından son derece uyanık olmak zorundayız” ifadesini kullanmıştı.

Fransa İçişleri Bakanlığı sözcüsü Pierre-Henry Brandet, eldeki verilere göre saldırıyı düzenleyenin tek kişi olduğu üzerinde durdurduklarını açıkladı. Ancak saldırganı destekleyenler de olabileceğinin olasılık dışı olmadığını belirtti. Polis dün akşam vurularak öldürülen saldırganın konutunda arama yaptı.

Paris'teki saldırının ardından Fransa-Almanya sınırındaki Saarbrücken'de polis sınır kontrolü başlattı. Fransız polisinin Paris'teki saldırganın olası işbirlikçilerinin sınırı geçmesini önlemek üzere aldığı bu önlemle sınırda üç buçuk saat boyunca kontrol yaptığı belirtildi.

Almanya ve ABD'den taziye mesajları

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hollande’a taziyelerini sunduğunu, kurbanlara ve yakınlarına başsağlığı dilediğini belirtti. ABD Başkanı Trump da Fransa’ya taziye dileklerini iletti.

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dpa/ÇA/GA