Paris'te Hollande-Merkel zirvesi



Almanya ve Fransa liderleri, ateşkes uzlaşması kararının çıktığı Minsk zirvesinin yapılmasını sağlamıştı. Çatışmaların ateşkese rağmen yer yer devam ettiği Ukrayna'daki gelişmeler Merkel-Hollande görüşmesinde ilk sırada yer alacak.

Görüşmede bu yıl düzenlenecek G7 zirvesine ilişkin hazırlıkların da öne çıkması bekleniyor. G7 devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek zirve, 4-5 Haziran tarihlerinde Bavyera'daki Elmau Şatosu'nda yapılacak. Almanya, bu yıl dünyanın önde gelen sanayileşmiş yedi ülkesinin oluşturduğu G7 grubuna başkanlık ediyor.

Avrupa'da ekonomik canlılığı sağlayacak önlemler, Irak ve Suriye'deki şiddet ve terörle mücadele Elize Sarayı'ndaki randevunun diğer başlıkları arasında yer alıyor. Terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine karşı internet şirketleriyle birlikte alınabilecek önlemler üzerinde de durulacak.

Merkel Papa'nın huzuruna çıkacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa'dan İtalya'ya geçecek. Merkel Roma'da Papa Françesko'nun huzuruna çıkacak. Papa ile görüşülecek konular ise dinler arası diyalog, küreselleşme, uluslararası kriz odakları ve Avrupa'nın dünyadaki rolü olarak açıklandı. Merkel, Papa ile 2013'ten bu yana üçüncü kez görüşüyor.