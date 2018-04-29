Paris'te caminin önündeki kalabalığa araçla saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te aracını bir caminin önündeki kalabalığın üzerine süren bir şüpheli tutuklandı.

Kentin Creteil adlı banliyösünde meydana gelen olayda, caminin etrafına kurulan bariyerler sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırının nedeni henüz açıklanmazken, La Parisien gazetesi saldırganın Ermeni kökenli olduğunu ve Paris'teki IŞİD saldırılarının intikamını almak istediğini söylediğini yazdı.

Polisten yapılan açıklamada, şüphelinin kullandığı arazi aracını tekrar tekrar bariyerlere çarptığı belirtildi.

La Parisien, saldırganın alkol ya da uyuşturucu etkisi altındaymış gibi gözükmediğini ve Bataclan konser salonu ve Champs-Elysees'te düsenlenen saldırıların intikamını almak istediğini söylediğini bildirdi.

Fransa 130 kişinin öldüğü Kasım 2015'teki saldırılardan bu yana olağanüstü hal yönetiminde. Geçen Nisan'da da bir saldırgan Camps-Elysees'te polis memuru Xavier Jugele'yi öldürdükten sonra öldürülmüştü. Saldırganın üzerinde IŞİD'i savunan bir not bulunmuştu.