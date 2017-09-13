Paris'te Çalışma Yasası Reformu yine sokakları karıştırdı

Gülten Özbey / Paris, 12 Eylül, (DHA) - Fransa\'da CGT sendikasının iş yasası reformuna karşı seferberlik çağrısı sonucu, ülke çapında 180\'den fazla gösteri gerçekleşti. Paris\'te çatışmalar patlak verdi ve üç kişi tutuklandı. Paris\'te sendikalara göre 60 bin kişi, valilik kayıklarına göre 24 bin kişi eylemlere katıldı.

Fransa’da işçi sendikaları ve konfederasyonların sert ve haksız bulduğu Çalışma Yasası Reformu\'nu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçirmek istiyor. Yasaya tepki olarak düzenlenen son eylemler, cumhurbaşkanı seçildikten sonra Emmanuel Macron döneminin ilk sokak eylemi oldu.

\"Macron, buranın İngiltere değil Fransa olduğunu görecek\"

Paris’in yanı sıra Marsilya, Nantes, Lyon, Rennes kentleri başta olmak üzere ülke çapında 180\'den fazla şehirde halk sokağa çıkarak Çalışma Yasası Reformu’nu protesto etti. Ülke çapında ikisi hariç tüm işçi ve öğrenci konfederasyonları, reformu protesto için eyleme katıldı.

Hükümete sert muhalefeti ile tanınan radikal sol parti “La France Insoumise” (Boyun Eğmeyen Fransa) hareketi lideri Jean Luc Melenchon da kendi seçim bölgesi Marsilya’da gösterilere katıldı. Paris eyleminden önce başlayan eylemde Melenchon, “Macron, buranın İngiltere değil Fransa olduğunu görecek. Fransızlar vahşi liberalizmi istemiyorlar. O Çalışma Yasası’nın her sayfası mücadele ile yazılmıştır. Bu hakların hiçbiri bize başkalarınca verilmedi, hepsi bedel ödenerek alındı. Bu yasaya sonuna kadar direneceğiz” dedi.

Paris’teki eylem, Bastille Meydanı’nda başladı. Sloganlarla İtalya Meydanı’na yürüyen kortejin ön saflarında, son eylemlerde olduğu gibi Anti-faşist gruplar siyah kıyafetleriyle ve yüzlerini kapatarak yer yer polis ile çatışmaya girdi. \"Polisten nefret ediyoruz\" sloganları atan grup, kaldırım taşlarını sökülerek polise fırlattı. Reklam panolarının camları kırıldı. Polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

Hükümet ise tepkilere rağmen geri adım atmayacağını açıkladı.

“Tembeller burada, Macron nerede!”

CGT Sendikası Genel Sekreteri Philipppe Martinez ise, “Bu yasaya karşı gücümüzü göstereceğiz” dedi

Cumhurbaşkanı Macron’un yasaya karşı çıkanları “tembel ve radikal marjinaller” diye tanımlaması ve “tembellere pirim vermeyeceğini” söylemesine atıfta bulunan işçiler yürüyüşte “Tembeller burada, Macron nerede” sloganları attı.

Kortejde taşınan tabutlarla, yasanın işçiyi öldüreceği vurgusu yapıldı. Tabutların yanında eylemciler, “Ölmek istemiyoruz” yazısı ile ve \"35 bin aile, 200 bin çalışan tehlikede\" yazan tişörtlerle yürüdüler.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise eylemler sırasında yurt dışı ziyaretleri gerçekleştirdi. Irma kasırgasından etkilenen Fransa\'ya bağlı topraklara yerel yöneticiler ve güvenlik birimleri ile birlikte giden Macron, yapılacak devlet yardımları hakkında bilgi verdi. Fransa’nın deniz aşırı toprakları Guadeloupe, Saint Martin ve Saint Batrhelemy adaları, Harvey ve Irma kasırgasında ağır hasar almıştı.

İşçi ve memur ayrımı kaldırılıyor

Çalışma reformu, iş yaşamına yeni kurallar getiriyor. işçi ve memur ayrımı kaldırılıyor, toplu sözleşme koşulları değiştiriliyor, daha az güvenceye veren iş sözleşmeleri ile, işten çıkarma tazminatlarının bir bölümüne üst sınır getirilmesine, 50’den az işçi çalıştıran şirketlere sendika olmaksızın pazarlık yapma hakkı verilmesine, kısa süreli geçici sözleşmelerinin daha çok kullanılmasına imkan tanınıyor.

Ülkenin en güçlü işçi sendikası konfederasyonu CGT, 21 Eylül’de tekrar sokağa ineceklerini, La France Insoumise” (Boyun eğmeyen Fransa) partisi de 23 Eylül’de sokağa çıkarak ülke genelinde Çalışma yasasını protesto edeceklerini açıkladı.

Görüntü Dökümü

- Eylemden genel görüntüler

- Polisle çatışan gruplar