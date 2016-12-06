Paris'te araçlara trafiğe çıkış yasağı

Fransa’nın başkenti Paris’te valilik, kenti günlerdir etkisi altına alan yoğun hava kirliliğine önlem olarak 6 Aralık Salı günü her iki araçtan birinin trafiğe çıkışını yasakladı.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada salı günü sadece plakasının son numarası çift rakamlı olan araçların trafiğe çıkabileceği bildirildi. Yasağın uzatılması ve çarşamba günü de devam etmsi halinde ise plaka numarası tek rakamla biten araçların trafiğe çıkışına izin verileceği kaydedildi.

Bununla birlikte trafiğe çıkan araçların da hız limitine uyup uymadığı da sıkı kontrole tabi tutulacak.

Söz konusu yasak Paris kenti ile başkente yakın 22 belediye de uygulanacak. Trafik yasağına karşılık kentte toplu taşıma araçları ise ücretsiz kullanılabilinecek.

Paris sakinleri günlerdir yoğun bir hava kirliliğine maruz kalıyor. Pazartesi günü Eyfel Kulesi’nin etrafını bir sis bulutu sarmıştı. Paris Büyükşehir Belediye Başkanı Anne Hidalgo aynı gün Valilik’ten trafiğe çıkış yasağı getirmesini talep etmişti.

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AFP/BD/HS