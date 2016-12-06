T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Paris'te araçlara trafiğe çıkış yasağı

Paris’te yoğun hava kirliliği nedeniyle salı günü her iki araçtan birinin trafiğe çıkışı yasaklandı. Yasağın çarşamba günü de devam etmesi planlanıyor.

06 Aralık 2016 00:45

Fransa’nın başkenti Paris’te valilik, kenti günlerdir etkisi altına alan yoğun hava kirliliğine önlem olarak 6 Aralık Salı günü her iki araçtan birinin trafiğe çıkışını yasakladı.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada salı günü sadece plakasının son numarası çift rakamlı olan araçların trafiğe çıkabileceği bildirildi. Yasağın uzatılması ve çarşamba günü de devam etmsi halinde ise plaka numarası tek rakamla biten araçların trafiğe çıkışına izin verileceği kaydedildi.

Bununla birlikte trafiğe çıkan araçların da hız limitine uyup uymadığı da sıkı kontrole tabi tutulacak.

Söz konusu yasak Paris kenti ile başkente yakın 22 belediye de uygulanacak. Trafik yasağına karşılık kentte toplu taşıma araçları ise ücretsiz kullanılabilinecek.

Paris sakinleri günlerdir yoğun bir hava kirliliğine maruz kalıyor. Pazartesi günü Eyfel Kulesi’nin etrafını bir sis bulutu sarmıştı. Paris Büyükşehir Belediye Başkanı Anne Hidalgo aynı gün Valilik’ten trafiğe çıkış yasağı getirmesini talep etmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ParisAralık SalıEyfelBüyükşehir Belediye Başkanı Anne HidalgoDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24