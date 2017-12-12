Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris İklim Anlaşması'nın ikinci yıl dönümünde, zengin ülkelere ve dünya çapında çalışan firmalara küresel ısınmayla mücadeleye daha fazla katkıda bulunma çağrısı yaptı. Macron yoksul ülkelere küresel ısınma nedeniyle yaşadıkları sorunları aşabilmeleri için daha fazla destek olunması gerektiğini de vurguladı.

Paris'te "Tek Gezegen Zirvesi" (One Planet Summit) adıyla düzenlenen zirve öncesinde CBS haber kanalına konuşan Macron, ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesinin alarm çanlarının çalmasına neden olduğunu belirtti. Macron "Eğer harekete geçmez; üretim, yatırım ve davranış şeklimizi değiştirmezsek, milyarlarca kurbanın sorumlusu olacağız" şeklinde konuştu.

Paris'teki zirveye 50 ülkeden liderlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, girişimciler, özel şirketler ve bilim adamları katılıyor. Zirveye yaklaşık 4 bin kişi davet edildi. ABD ise zirvede büyükelçi düzeyinde temsil ediliyor.

"Almanya'nın hedefine ulaşması çok zor"

Zirvede Almanya'yı Çevre Bakanı Barbara Hendricks temsil ediyor. Hendricks Güneybatı Alman Radyo Televizyon Kurumu'na (SWR) verdiği demeçte Almanya'nın kendisi için belirlediği iklim hedefine ulaşmasının "çok zor" olduğunu ifade etti. Almanya Paris Anlaşması'nın hedeflerinden bağımsız olarak, sera gazı salımını 2020'ye kadar 1990 değerlerine göre yüzde 40 azaltma hedefini koymuştu. Hendricks bunun için yeni hükümetin "kömürden elektrik üretimi" konusunda adım atması gerektiğine dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmasının ardından yaz aylarında zirve için çağrıda bulunmuştu.

Zirveden iki yıl önceki gibi uluslararası bağlayıcılığı olan bir anlaşma çıkması ise beklenmiyor. 190'dan fazla ülke tarafından 2015'te onaylanan Paris İklim Anlaşması, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar 56 milyar ton düşürmeyi hedefliyor. Bu hedefle küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması planlanıyor.

Reuters/AFP/dpa,BW/HT

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