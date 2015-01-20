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Dünya

Paris'te 15 kişiyi kurtaran Müslüman genç bugün Fransız vatandaşı oluyor

Fransa'daki Yahudi marketi baskınında 15 kişiyi dondurucuya saklayarak kurtaran Malili Lassana Bathily’e Fransız vatandaşlığı veriliyor

20 Ocak 2015 18:58

Amedy Coulibaly’nin koşer market saldırısında markette bulunan 15 kişiyi derin dondurucuya saklayarak kurtaran Malili Lassana Bathily’e bu akşam İçişleri Bakanlığı’nda törenle Fransız vatandaşlığı verilecek.

DHA'da yer alan habere göre, Malili Müslüman Lassana Bathily 9 Ocak market saldırısı sırasında müşterilerin bir kısmını gizlemek için alt kattaki dondurucu odasına saklamış ve hayatlarını kurtarmıştı.

Bu eylemin ardından Fransa çapında da 300.000’in üzerinde imza toplanmış, müşterilerine yardımcı olan bu gence vatandaşlık verilmesi ve gencin devlet nişanı ile ödüllendirilmesi istenmişti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande olay sonrası Malili genci bizzat aramış ve tebrik etmişti.

Paris’te 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası yürütülen soruşturma kapsamında dört şüpheli adliyeye sevk edildi.

Paris’te Perşembe ve Cuma gecesi gözaltına alınan 22, 25, 26 ve 28 yaşlarındaki dört şüpheli Amedy Coulibaly ve Kouachi kardeşlere lojistik destek, silah ve araçlar da dahil olmak üzere destek sağlamak suçlarından adliyeye sevk edildi. 

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