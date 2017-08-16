Paris'ta bir pizzacıya arabayla giren saldırgan: Hapiste kendimi güvende hissedeceğim

Fransa'nın Sept-Sorts kentinde arabasıyla bir pizzacıya saldıran kişinin takip ediliyor hissinden mustarip olduğu ve hapiste kendini güvende olacağından emin olduğu belirtildi.

Sputnik'in Fransız medyasının aktardığı habere göre, Meaux kenti Savcı Yardımcısı Eric de Valroger, saldırganın ‘zulüm kuruntusu' içinde yaşadığını belirterek, "Zanlı, bu eyleminin hapse girmesine yardımcı olacağını, hapiste kendini güvende hissedeceğini söyledi" dedi.

Fransa'nın Sept-Sorts kentinde bir aracın pizzacıya girmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 13 kişi yaralanmıştı.