Parisliler aşıkların kilitlerini satıp mülteciler için para toplayacak

Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret eden çiftlerin, "aşklarının ölümsüzlüğünün" bir simgesi olarak köprülere kilit takması artık neredeyse bir gelenek haline geldi.

Bu modayı durduramayan Fransız yetkililer, kilitlerden kurtulmanın yeni bir yolunu buldu.

Yaklaşık 2 yıldır süren çalışmalarla, çoğunluğu Pont des Arts'tan (Aşıklar Köprüsü) olmak üzere, şehrin köprülerinden 65 tona yakın "aşk kilidi" toplandı.

Şimdi toplanan bu kilitler satılacak ve elde edilen gelir mültecilere bağışlanacak.

Fransa'nın başkentinin tarihinin parçası haline gelen kilitlerden almak ve Paris aşkını yaymak isteyen kişiler sayesinde 100 bin Euro toplanması hedefleniyor.

Paris Belediyesi'nin kültür işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Bruno Julliard, "Halk oldukça uygun bir fiyata bu kilitlerden 5-10 tane alabilir. Kilitlerden elde edilecek tüm gelir Paris'teki mültecilere bağışlanacak" dedi.

Satılmayan kilitler eritilerek yeniden satışa sunulacak.

Fransa'nın Calais'deki mülteci kampını kapatmasından sonra mülteciler ülkedeki çeşitli göçmen kamplarına aktarıldı.

Kilitlerden elde edilecek gelirle Paris'te iki göçmen kampı da kurulması planlanıyor.

Paris'te kalacak yei olmayan bine yakın mülteci olduğu tahmin ediliyor.