Parisli siyah genç: Polisin tecavüzüne uğradım

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyolerinde polis tarafından tecavüze uğradığını söyleyen 22 yaşındaki siyah bir genç, verdiği ifadede yetkilileri dehşete düşüren detaylar anlattı.

Sadece ilk adı açıklanan Theo isimli gencin ifadesi üzerine Aulnay-sous-Bois bölgesinde binlerce kişi protesto gösterilerine katıldı ve "Theo için adalet" pankartları taşıdı.

Paris'in kuzeydoğusundaki banliyölerde yaşayan Theo, geçen hafta Perşembe günü evden çıkar çıkmaz kendisini polisin kimlik kontrol noktasında bulduğunu anlattı.

Fransız emniyeti, suç oranlarının yüksek olduğu banliyölerde uyuşturucu satıcılarını yakalayabilmek için sık sık kimlik kontrolü yapıyor.

Bir polis tecavüzle, üç polis ise darp ile suçlanıyor.

Genç adamın ifadesine göre, polisler Theo'yu önce dövdü, ırkçı nefret söylemlerinde bulundu, üstüne tükürdü ve cinsel organına vurdu.

22 yaşındaki Theo, "Karnımın üstüne düştüm, hiç gücüm kalmamıştı" dedi.

Polislerden biri daha sonra Theo'ya copuyla tecavüz etti.

Polisler, ağzına ve yüzüne biber spreyi sıktıkları Theo'nun ayrıca kafasına da vurdu.

Theo kısa sürede vahşileştiğini söylediği polis kontrolü sırasında, kendini sokak kameralarının görüş alanına attığını ve polislere neden kendisine saldırdıklarını sorduğunu söyledi.

Theo'nun ağır yaralarına cerrahi müdahale yapıldı ve 60 gün rapor verildi. Genç adam hala hastanede ve avukatıyla orada görüşebiliyor.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, suçlamaların yönetildiği polislerin açığa alındığını belirtti ve olayın netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Tecavüzle suçlanan polisin avukatı operasyon sırasında verilen zararların yanlışlıkla gerçekleştiğini ve müvekkilinin 'mağdura zarar vermek istemediğini" belirtti.

Olayın yaşandığı mahallede protestolar sırasında arabalar ateşe verildi, 24 kişi tutuklandı.

Polis sendikası başkanı Yves Lefebvre, Amerikan Associated Press haber ajansına yaptığı açıkalmada, tecavüz suçlamasının "şiddetli bir taşkınlığı durdurmak" için yapıldığını söyledi.

Bölgede yaşayan eski bir belediye başkanı yardımcısı olan Abdallah Benjana, "Burada yaşayan herkes utancı hissetti. Bu polisler ne istiyorlar? Provoke etmeyi mi? Zaten işsizlik, güvensizlik, yüksek kira fiyatları, geleceğe dair hiçbir gaye olmaması... Bunlar genç bir adamı taşkınlığa itebilir" dedi.