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Paris'in yeni sarışın gözdesi

Paris Hilton, bu günlerde Lady Gaga’nın en büyük hayranı.Her fırsatta bu çılgın şarkıcıya hayran olduğunu söyleyen Hilton bu kez işi abarttı

06 Nisan 2009 03:00

Paris Hilton, bu günlerde Lady Gaga’nın en büyük hayranı.Her fırsatta bu çılgın şarkıcıya hayran olduğunu söyleyen Hilton bu kez işi abarttı

Paris Hilton fotoğrafları - FOTOGALERİ

Son günlerin popüler ismi Lady Gaga ve Paris Hilton, Londra’daki Punk Nightclub’da geçenlerde tanıştılar. Paris Hilton’un “Uzun zamandır onunla tanışmayı bekliyordum. Bu gecce burda olduğunu duyunca hemen geldim. Çok heyecanlıyım.” sözlerine Lady Gaga da, Paris Hilton’un 2006 yılında çıkan albümü `Stars are blind`a gönderme yaparak “Gelmiş geçmiş en iyi albümlerden biri” diyerek jest yapmıştı.



Son günlerin en çok konuşulan bu çılgın şarkıcıya hayranlığını abartan Paris Hilton, bu kez Lady Gaga'ya benzemeye başladı. Lady Gaga'nın sahnede kullandığı gözlüğü ve aksesuarları kullanmaya başlayan Paris Hilton, saçlarını da ünlü şarkıcıya benzetti.

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