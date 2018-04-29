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BBC Türkçe

Paris'in merkezinde polis aracına 'saldırı' soruşturuluyor

Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü bulvarı Champs-Élysées'de (Şanzelize) bir otomobil polis aracına çarptıktan sonra infilak etti. Paris Savcılığı, aracın sürücüsünün öldüğü olay ile ilgili olarak "terör saldırırı" şüphesiyle soruşturma başlattı.

29 Nisan 2018 20:30

Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü bulvarı Champs-Élysées'de (Şanzelize) bir otomobil polis aracına çarptıktan sonra infilak etti.

Paris Savcılığı, aracın sürücüsünün öldüğü olay ile ilgili olarak "terör saldırırı" şüphesiyle soruşturma başlattı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb gazetecilere yaptığı açıklamada araçt bir tüp, tüfek, tabancalar ve mühimmat bulunduğunu açıkladı.

Olayın ardından bulvar kordon altına alındı.

Bulvarda sürekli polis ve jandarma devriye geziyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu öncesi de Champs-Élysées'de bir polis memuru vurularak öldürülmüştü.

Polisi öldüren saldırgan Karim Cheurfi'nin üstünde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünü öven bir not bulunmuştu.

Fransa'da 13 Kasım 2015'te 130 kişinin öldüğü ve IŞİD tarafından üstlenilen saldırıların ardından ilan edilen olağanüstü hal sürüyor.

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