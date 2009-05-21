Paris’in altın anahtarı üç Türk'e

Paris Belediye Başkanı Betrand Delanoe, "Fransa'da Türkiye Sezonu" etkinlikleri çerçevesinde, yönetmen Nuri Bilge Ceylan, yazar Orhan Pamuk ve fotoğraf sanatçısı Ara Güler'e şehrin altın anahtarını verecek.



"Fransa'da Türkiye Sezonu", 1 Temmuz’da başlayacak ve 9 ay sürecek. Fransa'nın 20 kentinde eğitim, kültür ve ekonomi alanlarında 13 branşta 300'ün üzerinde etkinlik düzenlenecek.



Etkinlikler, başkent Paris'in ünlü Trocodero Meydanı'nda, Anadolu Ateşi Dans Topluluğunun gösterisi ve Mercan Dede konseriyle başlayacak.



Paris Belediye Başkanı Betrand Delanoe, "Fransa'da Türkiye Sezonu" etkinlikleri çerçevesinde, yönetmen Nuri Bilge Ceylan, yazar Orhan Pamuk ve fotoğraf sanatçısı Ara Güler'e şehrin altın anahtarını verecek.



Paris'in ünlü Louvre Müzesinde "Osmanlı Kaftanları" ve Grand Palais'de "Çağlar Boyu İstanbul" konulu sergiler, sezonun en önemli etkinlikleri arasında yer alıyor.



Etkinliklerle Türkiye'yi ziyaret eden Fransız turist sayısının yılda 750 binden 1 milyona çıkarılması ve Fransız toplumuna Türkiye'nin daha iyi tanıtılması hedefleniyor.

