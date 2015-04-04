'Paris'i dolandıran Suudi Prenses Maha'nın borçlarını yeni Kral Selman ödedi'

Paris yıllardır Suudi Prenses Maha’nın maceralarını konuşuyor. 2009 yılında Paris’in en lüks butiklerine 20 milyon dolar borç yazan, 2012 yılında yine Paris’te 7 milyon dolarlık otel faturasını ödemeden kaçmaya çalışan Prenses Maha bint Muhammed bin Ahmed el - Sudairi’nin tüm borçlarının yeni Suudi Kralı Selman tarafından kapatıldığı, kendisinin de ev hapsinden tekrar eski şaşalı yaşamına dönebileceği iddia ediliyor.

Suudi arabistan’ın gizemli kraliyet ailesine bir kaynak aracılığıyla pencere aralayan Amerikan Vanity Fair dergisi prensesin izini sürdü.

1000 çift ayakkabı

Milliyet'te yer alan habere göre, 50’li yaşlarda olduğu tahmin edilen Prenses Maha, 2012’de ölen Nayef bin Abdulaziz el - Saud’un 3 eşinden biriydi. Beraber 5 çocukları oldu, Nayef’in ölümüne yakın ayrıldılar. Kral Abdullah’ın ardından tahta çıkan Kral Selman’ın Nayef’in öz kardeşi olması dolayısıyla prensesin tekrar nüfuz kazanabileceği dile getiriliyor.

Vanity Fair prensesin 2012’de Paris’in 5 yıldızlı Shangri La otelinde 60 kişilik mahiyetiyle 41 oda kapatıp 5 ay kaldığını, sabaha karşı 3:30’da bavulları toplayıp parayı ödemeden ayrılmaya kalkınca bir diplomatik krize yol açtığını hatırlattı.

Prensesin bu sırada el konulan yepyeni 1000 çift ayakkabısı, mücevherleri, sanat eserlerinin 2013’te açık artırmayla satılmasına karar verilmiş. Kendisine ait karnaval maskeli fotoğraf da bu eşyaların arasından çıkmış. Bir dönem ödemelerini düzenli yapan prenses para kaynakları kesilince alışveriş alışkanlığını bırakamamış.

Ferrari alışverişi

Vanity Fair alışverişe hastalık derecesinde meraklı olan prensesin önüne çıkan herşeyi adeta süpürdüğünü, bir Cenevre gezisinde bir Lamborghini ve Ferrari dahi satın aldığını yazdı. Dergi aşırılıklarına rağmen sempatik bir kişi olduğunu aktardığı prensesin eğitimalamadığını, genç yaşta evlendirildiğini ve alışveriş dışında yapacak hiçbir şeyi olmadığı notunu da düştü.