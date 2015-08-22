Paris treninde silahlı saldırgana müdahale



Amsterdam-Paris seferini yapan Fransız Thalys firmasına ait trendeki saldırı cuma akşam saatlerinde meydana geldi. Kalaşnikof taşıyan 26 yaşındaki Fas kökenli bir saldırganın etrafa rastgele ateş açmaya başladığı bildirildi.

Oregon'daki ABD Ulusal Muhafızların eski bir üyesi olan 22 yaşındaki Alek Skarlatos, yine ordu üyesi olan arkadaşının silahı kaptığı sırada yaralandığını söyledi. İki asker de sivil kıyafetliydi.

Skarlatos, “Afganistan'dan geçen ay geldim ve bu benim Afganistan'dan yolculuğumdu“ dedi.

Fas kökenli saldırganın niyeti henüz bilinmiyor.

Saldırı sonrası 554 yolcu taşıyan Thalys treni Fransa'nın kuzeyindeki Arras'te bulunan tren istasyonunda durduruldu. Bütün yolcular tek tek sorgulandı. 1986 yapımı Betty Blue filminde rol alan Fransız aktör Jean-Hugues Anglade de trendeydi.

Amerikalılara teşekkür

Fransız terörle mücadele yetkilileri saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Arras'a giderek Amerikalılara teşekkür etti: “Onların cesareti olmasaydı muhtemelen korkunç bir trajediyle karşı karşıya kalacaktık” dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise “Fransız yetkililerin açıklamaları ışığında, Başkan ABD ordusu mensupları da dâhil bazı yolcuların kendilerini düşünmeden saldırganı etkisiz hale getirmedeki cesaretleri ve hızlı düşünmelerine minnettar” ifadeleri kullanıldı.

Saldırganın trene valizlerin X-ray cihazından geçirilmediği Brüksel tren istasyonundan bindiği bildirildi.