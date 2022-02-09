Paris'teki IŞİD saldırılarının hayatta kalan tek zanlısı suçlamaları reddetti
2015 yılının Kasım ayında IŞİD'in Paris'te düzenlediği düzenlediği saldırıların hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdeslam mahkemede sorgulanmaya başladı. 130 kişinin ölümüne neden olan saldırılarla ilgili olarak yargılanan IŞİD üyesi "Ben bir sıyrığa bile neden olmadım" diyor.
09 Şubat 2022 19:40
Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılının Kasım ayında düzenlenen saldırıların hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdeslam bugün ilk kez mahkeme önünde "kimseyi öldürmediğini ve yaralamadığını" öne sürdü.
13 Kasım 2015'te Paris'teki bir konser salonu, stadyum, restoranlar ve barlara düzenlenen saldırıları Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmişti. 130 kişinin ölümüne neden olan saldırılar, barış zamanında Fransız topraklarındaki en büyük can kaybına yol açmıştı.
Belçika doğumlu Fransız vatandaşı 32 yaşındaki Salah Abdeslam, saldırıların hayatta kalan tek zanlısı.
İddianamede başka sanıklar da yer alıyor, ancak bunların bir kısmının öldüğü düşünüldüğü için gıyabında yargılama yapılıyor, bir kısmı da lojistik destek ve silah temin etmek gibi suçlarla itham ediliyor.