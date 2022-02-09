Paris'teki IŞİD saldırılarının hayatta kalan tek zanlısı suçlamaları reddetti

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılının Kasım ayında düzenlenen saldırıların hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdeslam bugün ilk kez mahkeme önünde "kimseyi öldürmediğini ve yaralamadığını" öne sürdü.

13 Kasım 2015'te Paris'teki bir konser salonu, stadyum, restoranlar ve barlara düzenlenen saldırıları Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmişti. 130 kişinin ölümüne neden olan saldırılar, barış zamanında Fransız topraklarındaki en büyük can kaybına yol açmıştı.

Belçika doğumlu Fransız vatandaşı 32 yaşındaki Salah Abdeslam, saldırıların hayatta kalan tek zanlısı.

İddianamede başka sanıklar da yer alıyor, ancak bunların bir kısmının öldüğü düşünüldüğü için gıyabında yargılama yapılıyor, bir kısmı da lojistik destek ve silah temin etmek gibi suçlarla itham ediliyor.

Abdeslam, saldırılardan aylar sonra 2016'nın Mart ayında Belçika'da yakalandı.

Mahkemenin Eylül ayında Paris'te görülen ilk duruşmasında, "Ben IŞİD'in askeriyim" diyen Abdesselam o zamandan bu yana soruları yanıtlamadı.

Ancak bugün mahkemede çapraz sorgulama öncesinde ani bir çıkışla, "Ben kimseyi öldürmedim, kimseye zarar vermedim, bir sıyrığa bile neden olmadım" dedi.

IŞİD üyesi olduğunu tekrarlayan Abdeslam, mahkemenin "herkese ibret olması için" kendisine ömür boyu hapis cezası vermeye çalışmasının hata olduğunu söyledi.

Diğer zanlılarla arasına mesafe koymak istiyor gibi görünen Abdeslam, son dakikada fikrini değiştirdiğini ima etti, intihar saldırısı için giydiği yeleği çıkarıp attığını ileri sürdü.

Reuters Bataclan konser salonundaki patlamanın ardından polis içeridekileri tahliye ederken

Mahkemenin yeni aşaması

Mahkeme bundan sonra Abdeslam'ın geçmişine ve radikalleşmesine neden olan olaylara odaklanacak.

Savcılar daha şimdiden zanlının geçmişte gece kulüpleri ve gazinolara giden, esrar kullanan bir genç olduğunu belirledi.

Ancak 2015'in başlarında Suriye'ye giden, daha sonra da Paris'te bir barda kendini patlatarak intihar saldırısı düzenleyen kardeşi İbrahim hakkında bilgi almaya çalışacaklar.

Abdeslam şimdiye kadar mahkemede pişmanlık göstermedi.

Bir aşamada, "Fransa Suriye'deki cihatçılara saldırırken aldığı riski biliyordu" dedi.

Dört aydır devam eden mahkeme, Fransa tarihinin en büyük mahkemesi ve yüzlerce davacı ile kurbanların yakınları tarafından izleniyor.

Mahkemenin dokuz ay sürmesi bekleniyor.