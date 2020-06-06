Paris'te kafeler, aylar sonra ilk müşterilerini sokaklara kurulan masalarda ağırladı

BBC Türkçe

Bu hafta sonu Parisliler, mart ayından bu yana gidemedikleri mahalle kafelerinin keyfini yeniden çıkardı; ancak bu kez masalar caddeye kurulmuştu.

Koronavirüs salgını sebebiyle çok sıkı sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Fransa'nın başkenti Paris'te, 2 Haziran'dan itibaren kafe ve barların açık alanlarında müşterilerin oturması serbest bırakılmıştı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sosyal mesafe kuralları gereği kaldırımlardan yollara taşarak aralıklı yerleştirilen masaların fotoğrafını, twitter hesabından paylaştı:

"Kafeler, restoranlar ve bistrolar çok yaşasın! Paris hepsinin yeniden toparlanması için yardımcı oluyor ve açık alanlarının kaldırımlardan caddelere, park yerlerine yayılmasına izin veriyor; yayalara ve kısıtlı hareket imkanı olan insanlara da imkan tanıyor."

Paris'teki Versailles Sarayı gibi müzeler de, kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte yeniden açıldı.