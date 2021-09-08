Paris'te Bulgari mağazasında soygun: 10 milyon Euro değerinde mücevher çalındı

Bir grup hırsız, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks İtalyan butiği Bulgari mağazasını bastı ve yaklaşık 10 milyon Euro değerinde mücevher çaldı.

The Guardian'ın haberine göre polis, takım elbiseli ve silahlı üç kişinin, Paris'in merkezindeki Place Vendome'deki butiği soyduğunu duyurdu.

Hırsızlardan üçü BMW ile olay yerinden kaçarken, dört suç ortağı scooterlara bindi. Polis, 2 kilometre mesafedeki Les Halles Alışveriş Merkezi'nin yakınındaki araca ateş açtı.

Paris polisi Twitter üzerinden, “Place Vendome'da bir kuyumcu soygunu sonrasında Paris polisinin hızlı tepkisi. İki şüpheli gözaltında" diyerek kalan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.