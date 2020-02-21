Paris'te 'ALO Tahta Kurusu' hizmeti başladı

T24 Dış haberler

Paris sokaklarını ve evlerini tahta kurusu basmaya başladı. Vatandaşların 'davetsiz misafire' yönelik şikâyetlerinin artmaya başlamasıyla birlikte hükümet çözüm önerisi arayışına girdi. Tahta kurusuyla karşılaşanların araması için bir acil hat oluşturuldu.

Özellikle ABD ve Avrupa'nın belli bölümlerinde görülen tahta kurusu türü Paris'te yayılmaya başladı. Fransa'da özellikle 1950 yıllarında sıkıntılarında görülen daha sonra uzun bir süre ortadan kaybolan böcekler yeniden ortaya çıktı.

Tahta kurularıyla ilaçlama yoluyla mücadele etmek gittikçe zorlaşırken Fransa'da hükümet yeni başlayan yayılma için acil bir telefon hattı oluşturdu. Vatandaşlar bu hattı arayarak evlerinde gördükleri tahta kurularını yetkililere bildirebilecek.