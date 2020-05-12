Paris'te 8 hafta sonra sokağa çıkmayı kutlayanlar kalabalıklaştı; Seine nehri kenarında içki içmek yasaklandı

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Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin hafiflemesiyle Paris'te pek çok insan Seine nehri kenarına arkadaşlarıyla kutlama yapmaya gitti. Nehir kenarının kalabalıklaşmasıyla polis gruplara müdahale etti, nehir kenarında içki içmek yasaklandı.

Fransa'da 8 hafta süren Koronavirüs kısıtlamaları aşamalı olarak hafiflerken, evlerden çıkan insanlar Seine kenarına arkadaşlarıyla kutlama yapmaya gitti. Kutlama yapmaya giden pek çok kişinin maskesiz bir şekilde kalabalıklar oluşturması ve içki içmesi nedeniyle polis müdahale etti.

Paris polisi bir açıklama yaparak "Kısıtlamanın kaldırılmasından yalnızca birkaç saat sonra çok sayıda insan, sosyal mesafe kurallarına uymadan bir araya geldi. Kısıtlamaların hafiflemesinin ilk gününde yeniden önlem almak zorunda kaldık. Halka açık alanlarda içki içme yasağı getirilmek zorunda kalındı."

İçişleri Bakanı Christophe Castaner de sokaklardaki kalabalıkları eleştirerek "Sürecin başarısı herkesin sorumluluğunda ve medeni davranmaya bağlı" dedi.