Paris tatilinden döndüler

Aşk yaşadıkları iddia edilen "Binbir Gece" adlı dizinin başrol oyuncuları eşinden boşanan Halit Ergenç ve sevgilisi Tan Sağtürk'ten ayrılan Bergüzar Korel, ekip arkadaşlarıyla bayram tatili için gittikleri Paris'ten döndü.



Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu akşam Paris'ten İstanbul'a gelen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Atatürk Havalimanı'nda pasaport işlemlerini ayrı ayrı bankolarda yaptırdı. Pasaport kontrolünün ardından gazetecilerin kendilerini beklediğini gören çift, birlikte tatile gittikleri arkadaşları ile bir araya gelerek gazeteciler için fotoğraf çektirdi.



Gazetecilerin aşk yaşadıkları yönündeki sorulara yanıt veren Halit Ergenç, haklarında çıkan haberleri okuduklarını ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Böyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi ekip olarak tatilden dönüyoruz" dedi.



Bergüzar Korel ise, iddiaların sorulması üzerine "Söyleyecek bir şeyim yok. İyi bayramlar teşekkürler" diye konuştu.



Halit Ergenç ve Bergüzar Korel ile birlikte tatile giden ekipte, Güven Kıraç ve eşi Dürnev Kıraç, Ceyda Düvenci ve eşi Engin Akgün de bulunuyor.

