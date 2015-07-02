Paris tarihi dokuya değil, gökdelene evet dedi!

Fransa'nın başkenti Paris'te tartışmalara neden olan piramit şeklindeki gökdelen Triangle'ın inşaatına izin çıktı. Paris Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, şehrin görüntüsünü bozacağı gerekçesiyle karşı çıkılan piramit şeklindeki Triangle gökdeleninin inşaatına onay verildi.

Yüksekliği 180 metre olacak cam görünümlü piramit gökdelen, 15. Paris'teki Porte de Versailles sergi salonlarının olduğu bölgeye inşa edilecek.

Paris'teki tek gökdelen Montparnasse Kulesi'nden 30 metre daha kısa olacak Triangle'ın inşaatına, şehrin tarihi dokusunu bozacağı gerekçesiyle karşı çıkılıyordu.

1973'ten sonra ilk gökdelen

Kentte 1973'ten sonra inşa edilecek olan ilk gökdelen olan Triangle'da, 4 yıldızlı bir otel, konferans ve konser salonları, kültürel alanlar ve özel ofisler yer alacak. "Kuş Yuvası" adıyla bilinen Pekin Olimpiyat Stadı'nı inşa eden firma tarafından yapılacak olan Triangle projesinin toplam maliyeti ise yaklaşık 500 milyon euro.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo tarafından desteklenen projeye, Belediye Meclisi'nde kasımda yapılan oylamada onay çıkmamıştı.