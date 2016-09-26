Paris St-Germain futbolcusuna 2 ay hapis cezası

Fransız mahkemesi Paris St-Germain'de (PSG) oynayan Serge Aurier'e, polise dirsek atma suçundan 2 ay hapis cezası verdi.

Aurier, Mayıs ayında Paris'te bir gece kulübünden çıktıktan sonra, kendisine alkol testi yapmak isteyen polise karşı gelerek tartışmıştı.

Polisin olayın ardından 1 gün rapor aldığı belirtildi. Aurier ise suçlamayı reddererek polis şiddeti mağduru olduğunu iddia etti.

23 yaşındaki Fildişili futbolcu, 600 euro tazminat cezası ve mahkeme masrafları için de 1500 euro ödeyecek.

Futbolcunun avukatları karara itiraz ederek temyiz başvurusunda bulundu.

Başvuru sonuçlanıncaya kadar tutuklanmayacak olan Aurier'in Çarşamba günü Bulgaristan'da oynanacak Ludogorets-PSG Şampiyonlar Ligi maçında forma giymesi bekleniyor.

Aurier Şubat ayında da PSG'nin eski teknik direktörü Laurent Blanc'i homofobik bir dil kullanarak aşağıladığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı.