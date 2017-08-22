T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Paris son 10 yılın turist rekorunu kırdı

Paris'e bu yılın ilk yarısında son 10 yılın en çok turistik ziyareti gerçekleşti

22 Ağustos 2017 20:03

Paris Bölgesel Turizm Komitesi tarafından yayımlanan verilere göre, Paris'i ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 milyon arttı.

Yılın ilk yarısında Paris'i 16 milyon turistin ziyaret ettiği, bunun da aynı dönemler baz alındığında son 10 yılın en çok turistik ziyareti olduğu ifade edildi.

Paris'e gelen turistlerin milliyetleri dikkate alındığında ise 1,14 milyonla en çok ABD'lilerin Paris'i ziyaret ettiği kaydedildi.

Paris'te 7 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine düzenlenen terör saldırısıyla başlayan ve Kasım 2015 ayında yoğunlaşan saldırılar sürecinde önemli oranda turist kaybı yaşanmıştı.

Fransa Turizm Bakanlığı geçen ay yaptığı açıklamada, yıl sonunda Fransa'ya gelen turist sayısının 89 milyona ulaşarak rekor kırmasının beklendiğini açıklamıştı.

ETİKETLER

FransaParisturistturist rekoru kırıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24