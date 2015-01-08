Paris saldırısının Pegida'ya etkisi



Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'ya radikal İslamcıların yaptığı tahmin edilen saldırının yankıları tüm dünyada sürerken, geçen ekim ayından bu yana Almanya'nın değişik kentlerinde İslam karşıtı gösteriler düzenleyen Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar (Pegida) oluşumu 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan pay çıkarma telaşına girdi. Aşırı sağ eğilimli oluşum Facebook sayfasında Paris'teki saldırıyla ilgili yayınladığı mesajda, "12 haftadır dikkatleri üzerine çekmeye çalıştığımız İslamcılar bugün Fransa'da demokrasiye uygun olmadıklarını gösterdiler. Şiddet ve ölümü çözüm olarak gördüklerini ortaya koydular. Almanya'da da benzer bir trajedi mi meydana gelmek zorunda?" diye bir soru yönelttiler.

Konrad-Adenauer Vakfı uzmanlarından Nico Lange, Paris'te meydana gelen trajik saldırının Pegida'ya yarayacağını belirterek şöyle konuşuyor: "İslam'la ilgili korkusu olanlar Paris'teki saldırıdan sonra korkularının haklı gerekçeleri olduğuna bir kez daha inandılar. Bu durum, Pegida gösterilerini de etkileyecek. Çünkü Pegida hareketi işte tam bu korkulardan besleniyor."

Zamanla büyüdü

Pegida hareketi ekim ayında Dresden'de "Pazartesi yürüyüşleri" olarak ortaya çıktığında sadece bir kaç yüz kişinin katılımıyla gerçekleşiyordu. Ancak bu rakam giderek arttı. Nitekim Dresden'deki son "Pazartesi yürüyüşüne" 18 bin kişi katıldı. Önümüzdeki pazartesi kalabalığın daha da artması işten bile değil. Konrad Adenauer Vakfı'ndan Nico Lange, Pegida ve onun zihniyetini paylaşanların Avrupa'ya göç eden tüm Müslümanların Paris'tekine benzeyen terör saldırıları yapabilecekleri şeklinde klişeler üzerine çalıştıklarını belirtiyor.

Peki, Avrupa'da artan İslam korkusu nedeniyle Pegida daha da güçlenir ve tüm kıtaya yayılır mı? Paris'teki saldırı aşırı sağ odakları daha da etkin hale getirir mi?

Pegida'nın tam anlamıyla bir siyasi hareket olmadığını ifade eden İsviçre Freiburg Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi Profesörü Gilbert Casasus, şöyle devam ediyor: "Siyasi bir içerikle ortaya çıkmış hareket değil, daha çok öfkesini ve umutsuzluğunu dile getirmek isteyen halk burada söz konusu olan. Pegida Fransa'daki Ulusal Cephe, Avusturya'daki FPÖ ya da İsviçre'deki SVP gibi siyasi parti değil."

Sadece Almanya'da değil, diğer Avrupa ülkelerinde de siyasi olarak örgütlenmemiş, halk hareketi görünümünde İslam ve yabancı karşıtı oluşumlar var. Böylesi yapılanmalar Fransa'da da mevcut. Ama Fransa'dakiler Pegida'ya benzemiyor. Daha çok din karşıtı, Hrıstiyanlığa da karşı bir tutum sergiliyorlar.

İnternette yayılıyor

Diğer Avrupa ülkelerindeki sağcı hareketlerin durumunu görmek için internete bakmak yeterli. Şu sıralarda Pegida'nın Norveç, Avusturya, İsveç, İspayol, İtalyan ve Fransız sürümlerini görmek mümkün. Sayfalarda İslam'a hakaretler olduğu gibi karşı taraftan da aynı şiddette yanıtlar bolca var.

Pegida'nın Danimarka versiyonu Dresden'deki yürüyüşlerin benzerini Kopenhag'da da düzenleyeceklerini duyurdu.

Almanya'da ise siyasiler halka itidal çağrısında bulunuyor.

Nitekim İçişleri Bakanı Thomas de Maizière Almanya için Fransa'daki kadar ağır bir saldırı yapılacağına dair duyum alınmadığını belirten Bakan şöyle konuştu: "Şu anda Almanya genelinde terör içerikli benzer bir saldırının olacağına ilişkin bir duyum almış değiliz. Ancak şurası kesin ki bizler ortak demokratik değerler çerçevesinde aynı ortamda yaşıyoruz. Bu yüzden hepimiz gerek ortam gerekse demokratik değerler açısından tehlikedeyiz."

Alman siyasiler halka korkuya gerek yok çağrısında bulunurken, Pegida ise aksini savunmaya devam ediyor. Şimdi gözler pazartesi günü Dresden'deki yürüyüşte olacak.