Paris saldırılarıyla bağlantılı IŞİD'li öldürüldü

Amerikan silahlı kuvvetleri tarafından, cihatçı IŞİD milisinin
Paris saldırılarıyla doğrudan bağlantılı
bir üyesinin Suriye'de
öldürüldüğü açıklandı. Anti IŞİD koalisyonunun Amerikalı sözcüsü
Steve Warren Batı'da yeni saldırılar planlayan
Fransız uyruklu
Charaffe el Mouadan'ın 24 Aralık'ta öldürüldüğünü söyledi.
26 yaşındaki Moouadan'ın, 13 Kasım'da Paris'te düzenlenen
saldırıların azmettiricisi Belçikalı Abdülhamid Abaaoud ile
doğrudan bağlantılı olduğu öğrenildi. Paris saldırılarının
planlayıcısı olduğu tahmin edilen Abaaoud 130 kişinin ölümüne
sebebiyet veren saldırıların ardından Fransız polisi tarafından
öldürülmüştü. El Mouadan'ın aynı zamanda, Bataclan Konser
Salonu’nda kendini havaya uçuran Sami Amimour ile de yakınlığı
olduğu açıklandı.
Faslı bir ailenin çocuğu olan Mouadan Paris'te yetişmiş ve 2012
yılında iki yandaşıyla birlikte Afganistan ya da Yemen'e gitme
teşebbüsü sırasında tutuklanmıştı. İnternet kanalıyla
radikalleştirilen Mouadan Paris polisinin atıcılık derneğinde
atış dersi almıştı. 2013 yılında da adli kontrol altına alınıp
hakkında soruşturma başlatılması üzerine Suriye'ye geçmişti.
Sözcü Warren, aralık ayında Suriye ve Irak'ta
düzenlenen askeri
operasyonlarda toplam on üst düzey IŞİD'linin öldürüldüğünü
söyledi. Amerikan askeri sözcüsü Paris saldırılarının
failleriyle ilişkisi olan ve sahte belge uzmanı olarak tanınan
Abdül Kadir Hakim'in 26 Aralık'ta Musul'da öldürüldüğünü
açıkladı.
Suriye'deki Amerikan askeri operasyonuna Fransa'nın katılıp
katılmadığı açıklanmadı. Paris saldırılarının ardından Fransız
hava kuvvetleri Suriye'deki IŞİD mevzilerini bombalamaya
başlamıştı.
Amerikan askeri sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyük
Britanya'da eğitim gören IŞİD'in
Bangladeş temsilcisi de örgütün
Suriye'deki kalelerinden Rakka yakınlarında öldürüldü. Siful
Haque Sujan adlı terörist IŞİD’in bilgisayar korsanı kolunda
görev almakta ve örgütün internet faaliyetlerini denetleme
çalışmalarının baltalanmasıyla meşgul olmaktaydı.