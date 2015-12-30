Paris saldırılarıyla bağlantılı IŞİD'li öldürüldü



Amerikan silahlı kuvvetleri tarafından, cihatçı IŞİD milisinin

Paris saldırılarıyla doğrudan bağlantılı

bir üyesinin Suriye'de

öldürüldüğü açıklandı. Anti IŞİD koalisyonunun Amerikalı sözcüsü

Steve Warren Batı'da yeni saldırılar planlayan

Fransız uyruklu

Charaffe el Mouadan'ın 24 Aralık'ta öldürüldüğünü söyledi.

26 yaşındaki Moouadan'ın, 13 Kasım'da Paris'te düzenlenen

saldırıların azmettiricisi Belçikalı Abdülhamid Abaaoud ile

doğrudan bağlantılı olduğu öğrenildi. Paris saldırılarının

planlayıcısı olduğu tahmin edilen Abaaoud 130 kişinin ölümüne

sebebiyet veren saldırıların ardından Fransız polisi tarafından

öldürülmüştü. El Mouadan'ın aynı zamanda, Bataclan Konser

Salonu’nda kendini havaya uçuran Sami Amimour ile de yakınlığı

olduğu açıklandı.

Faslı bir ailenin çocuğu olan Mouadan Paris'te yetişmiş ve 2012

yılında iki yandaşıyla birlikte Afganistan ya da Yemen'e gitme

teşebbüsü sırasında tutuklanmıştı. İnternet kanalıyla

radikalleştirilen Mouadan Paris polisinin atıcılık derneğinde

atış dersi almıştı. 2013 yılında da adli kontrol altına alınıp

hakkında soruşturma başlatılması üzerine Suriye'ye geçmişti.

Sözcü Warren, aralık ayında Suriye ve Irak'ta

düzenlenen askeri

operasyonlarda toplam on üst düzey IŞİD'linin öldürüldüğünü

söyledi. Amerikan askeri sözcüsü Paris saldırılarının

failleriyle ilişkisi olan ve sahte belge uzmanı olarak tanınan

Abdül Kadir Hakim'in 26 Aralık'ta Musul'da öldürüldüğünü

açıkladı.

Suriye'deki Amerikan askeri operasyonuna Fransa'nın katılıp

katılmadığı açıklanmadı. Paris saldırılarının ardından Fransız

hava kuvvetleri Suriye'deki IŞİD mevzilerini bombalamaya

başlamıştı.

Amerikan askeri sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyük

Britanya'da eğitim gören IŞİD'in

Bangladeş temsilcisi de örgütün

Suriye'deki kalelerinden Rakka yakınlarında öldürüldü. Siful

Haque Sujan adlı terörist IŞİD’in bilgisayar korsanı kolunda

görev almakta ve örgütün internet faaliyetlerini denetleme

çalışmalarının baltalanmasıyla meşgul olmaktaydı.