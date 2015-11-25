Paris saldırılarının yeni şüphelisi hakkında uluslararası arama kararı

Belçika'da, Paris saldırılarıyla ilgili olarak 30 yaşında Muhammed Abrini adlı bir şüpheli için uluslararası arama emri çıkarıldı.

BBC'nin haberine göre, Belçikalı savcılar Abrini'nin saldırılardan iki gün önce diğer şüpheli Salah Abdeslam ile Paris'e giden otobandaki bir benzinlikte görüldüğünü söyledi.

"Tehlikeli ve büyük olasılıkla silahlı" olarak tanımlanan Abrini'ye yaklaşılmaması çağrısında da bulunuldu.

Salah Abdeslam 130 kişinin öldüğü saldırılardan bu yana aranıyor.

Savcılık, Abrini'nin kullandığı Renault Clio marka aracın daha sonra saldırılarda da kullanıldığını belirtti.