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Dünya

Paris saldırılarının yeni şüphelisi hakkında uluslararası arama kararı

Belçikalı savcılar şüpheli Abrini'nin saldırılardan iki gün önce diğer şüpheli Salah Abdeslam ile Paris'e giden otobandaki bir benzinlikte görüldüğünü söyledi

25 Kasım 2015 00:21

Belçika'da, Paris saldırılarıyla ilgili olarak 30 yaşında Muhammed Abrini adlı bir şüpheli için uluslararası arama emri çıkarıldı.

BBC'nin haberine göre, Belçikalı savcılar Abrini'nin saldırılardan iki gün önce diğer şüpheli Salah Abdeslam ile Paris'e giden otobandaki bir benzinlikte görüldüğünü söyledi.

"Tehlikeli ve büyük olasılıkla silahlı" olarak tanımlanan Abrini'ye yaklaşılmaması çağrısında da bulunuldu.

Salah Abdeslam 130 kişinin öldüğü saldırılardan bu yana aranıyor.

Savcılık, Abrini'nin kullandığı Renault Clio marka aracın daha sonra saldırılarda da kullanıldığını belirtti.

 

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