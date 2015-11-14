Paris saldırılarının bilançosu ağır



Paris'te dün gece düzenlenen terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 132'ye ulaştı.96'sı ağır 352 yaralı var. Saldırganların sekizinin öldüğü açıklandı. Savcılık yedi teröristin üzerlerindeki bombaları patlatarak intihar ettiklerini, birinin ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Şu ana kadar başka faillerin olup olmadığı konusunda bir bilgi edinilmiş değil. Bazı görgü tanıkları saldırganların İslami sloganlar attığı yönünde açıklamalar yaptı.

Konser salonunda en az 100 ölü

Paris'in sevilen mekanlarından Bataclan'da ABD'li metal grubu "Eagles of Death Metal" konseri vardı. Bin 500 kişilik salondaki konserin biletleri tükenmişti. En az dört silahlı saldırgan tanıkların ifadesiyle "Allahuekber" diye sloganlar atarak salona daldılar.

Maskesiz olan saldırganlar içeride bulunanları yaklaşık üç saat rehin tuttular. Polis saat 23:30 sıralarında salona müdahale etti. İçeriye girildiğinde en az 100 kişinin cesedine rastlandı. Ölenler arasında dört saldırganın da bulunduğu açıklandı. Konser salonu geçtiğimiz ocakta saldırıya uğrayan mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yaklaşık 200 metre mesafede bulunuyor.

Konser salonuna yapılan saldırıyla neredeyse eş zamanlı olarak 21:20 sıralarında Fransa-Almanya dostluk maçının oynandığı Stade de France yakınından da şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Ardından McDonald's restoranı yakınındaki ikinci patlama gerçekleşti. Bunun üzerine maçı izleyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ilk yarıda stattan çıkarıldı.

Maç bittikten sonra futbolcuların ve taraftarların stattan ayrılmalarına izin verilmedi. Stat daha sonra boşaltıldı. Bu patlamalarda da üçü saldırgan olmak üzere dört kişi öldü. Buradaki saldırganların da Bataclan'dakiler gibi üzerlerine bomba bulunduğu tespit edildi.

Terasta oturanları taradılar

Bataclan'dan 100 metre kadar uzaklıktaki bir pizza restoranının terası da saldırıların hedefi oldu. Otomatik silahla restoranda bulunanlara ateş açan teröristler, beş kişiyi katlettiler. Görgü tanıklarından biri saldırganların siyah bir Ford Focus'tan ateş açtığını söyledi.

Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre Boulevard Voltaire'de de üzerindeki bombayı infilak ettiren bir canlı bomba öldü. Alibert ve Bichat sokaklarının kesiştiği yerde bulunan bir restorandaki insanlara açılan ateş sonucunda ise 14 kişi yaşamını yitirdi.

Benzer şekilde bir saldırının hedefi olan Charonne sokağında bir barda da 18 kişi teröristlerin silahından çıkan kurşunlar sonucu can verdi.