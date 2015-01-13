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Dünya
Deutsche Welle

Paris saldırılarında öldürülen Yahudiler toprağa veriliyor

Paris'te geçen hafta bir koşer markete düzenlenen terör saldırısında ölen 4 kişinin cenazesi bugün Kudüs'te defnedilecek.

13 Ocak 2015 12:06


Saldırıda katledilen Joav Hattab, Philippe Braham, Johan Cohen ve François-Michel Saada isimli Yahudilerin cenazesi, aile üyeleriyle birlikte İsrail'e ulaştı.

Cenazeler Kudüs'ün en büyük mezarlığı Har Hamenuhot'da (Huzur Tepesi) düzenlenen bir törenle toprağa verilecek.

Törene aralarında İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Benyamin Netanyahu, ana muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkanı İzak Herzog'un da bulunduğu çok sayıda tanınmış kişinin katılımı bekleniyor.

Paris'te geçen hafta mizah dergisi Charlie Hebdo'ya saldırı düzenlenmiş, 12 kişi hayatını kaybetmişti. Paris'te Yahudilerin işlettiği koşer markete 9 Ocak'ta düzenlenen saldırıda ise 4 kişi can vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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