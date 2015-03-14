Paris saldırılarında 2 kişi gözaltına alındı

Paris'te Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya ve bir Yahudi süpermarketine düzenlenen saldırılarla bağlantılı oldukları sanılan iki kişi gözaltına alındı.

Savcı François Molins gözaltına alınan şahısların 33 yaşındaki Amar R. ve 25 yaşındaki Said M. olduğunu açıkladı. Şüphelilerin saldırganlara silah ve araç temininde bulunduğu üzerinde duruluyor.

Amar R'nin Yahudi süpermarketine düzenlenen saldırıdan kısa süre önce Amedy Coulibaly ile birlikte olduğu sanılıyor. Şahsın saldırıdan önceki son 4 ay içerisinde Coulibaly ile 600'den fazla kısa mesaj alışverişi yaptığı ve saldırganlarla defalarca buluştuğu belirtiliyor.

Said M'in DNA'sına ise saldırının düzenlendiği süpermarkette bulunan bir elektroşok silahında rastlandı. Gözaltılarla birlikte Paris'teki saldırılarla bağlantılı olarak gözetim altında tutulanların sayısı 6'ya çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 7 Ocak'ta Cherif ve Said Kouachi kardeşler Charlie Hebdo dergisinin binasına bir saldırı düzenlemişti. İki saldırgan dergi binasında ve sonraki kaçışları sırasında 12 kişiyi öldürmüştü. Bir gün sonra ise Amedy Coulibaly bir kadın polisi vurmuş, ertesi gün Paris'te bir Yahudi süpermarketinde bulunanları rehin alarak 4 kişiyi öldürmüştü.