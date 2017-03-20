Paris saldırganının kanında uyuşturucu çıktı

Paris Orly Havalimanı’nda geçen cumartesi günü saldırı girişiminde bulunan failin kanında uyuşturucu ve alkol olduğu tespit edildi. AFP haber ajansının savcılığa dayandırdığı haberinde, yapılan otopside 39 yaşındaki saldırganın kanında 0,93 oranında alkol ile kokain ve marihuana tespit edildi.

Saldırgan havalimanında bir askere saldırarak elinden silahını almış, olay yerindeki diğer askerin ateş açması sonucu ölmüştü. Olay yerindeki askerler, saldırganın 'Allah için ölmeye geldiğini' söylediğini aktarmıştı.

Terör saldırısı şüphesi

Saldırganın babası ise Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada oğlunun terörist olmadığını ancak alkol içip, marihuana kullandığını söylemişti. Ancak Paris Başsavcısı François Molins, olayın bir terör saldırısı olduğu üzerinde durduklarını belirtti. Saldırganın radikalleştiğine dair işaretler olduğunu aktaran Molins, havaalanındaki girişiminde insanları öldürmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi. Daha önceden sabıkalı olan saldırganın 2015’te evinin arandığı ancak radikalleştiğine dair bir delil bulunamadığı da aktarılan bilgiler arasında.

Fransa’da 2015’ten bu yana 200’den fazla insanın ölümüne yol açan pek çok İslamcı saldırı düzenlendi. 13 Kasım 2015’te düzenlenen saldırılardan sonra ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Aralık ayında olağanüstü hal Temmuz 2017’ye kadar uzatıldı. 23 Nisan ve 7 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeni ile ülkede güvenlik birimleri tetikte.