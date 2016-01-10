Paris saldırganı Almanya'da sığınmacıydı



Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Emniyet Dairesi'ndan yapılan açıklamaya göre Fas kökenli 20 yaşındaki saldırganın Almanya'nın Recklinghausen kentinde bir sığınmacı yurdunda yaşadığı belirlendi.

Welt am Sonntag gazetesi ise zanlının Almanya'da dört ayrı isimle kayıtlara geçirildiğini yazdı. Haberde zanlının Alman yetkililere dört ayrı ismin yanı sıra milliyeti konusunda farklı bilgiler verdiğinin altı çizildi. Buna göre zanlı farklı zamanlarda Suriye, Fas ve Gürcistan vatandaşı olduğunu iddia etti. Haberde zanlının birçok kez polisin dikkatini çektiği de vurgulandı.

20 yaşındaki saldırgan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırının yıldönümünde Paris'te elinde bir satırla tekbir getirerek bir karakola girmeye çalışmıştı. Zanlının üzerinden radikal IŞİD örgütüne ait flamanın bir fotokopisi ve zanlıya ait olduğu tahmin edilen el yazısıyla yazılmış bir itiraf mektubu bulunmuştu.

Arapça olan mektupta zanlının IŞİD tarafından görevlendirildiğini, Fransa'nın Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyonları nedeniyle eylemi gerçekleştirdiği itirafında bulunduğunu yazdığı belirtildi. Zanlının üzerinde bulunan cep telefonundaki SİM kartının bir Alman komünikasyon şirketine ait olduğu belirlenmiş, polis bunun üzerine soruşturmayı genişletme kararı almıştı.