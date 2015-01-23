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Dünya
Deutsche Welle

'Paris saldırganı Alman malı giyiyordu'

Paris saldırganlarının, Almanya ile bağlantısı olduğuna dair bir iz daha ortaya çıkarıldığı bildiriliyor.

23 Ocak 2015 20:22


Haber dergisi Der Spiegel, Paris'teki Yahudi süpermarketine saldıran ve rehineleri kurtarma çalışmalarında öldürülen Amedy Coulibaly'nin Alman malı askeri bir ürün kullandığına yer verdi.

Spiegel haberinde, silahlı soygunlar ve uyuşturucu satışı gibi vakalardan da polis tarafından tanınan bir isim olan Coulibaly'nin, saldırı sırasında üzerinde Alman yapımı askeri bir kurşun geçirmez yelek tespit edildiğini yazdı. Haberde, bunun üzerine Fransız yetkililerin yeleğin Coulibaly'nin eline nasıl ulaştığı ve yeleğin üretim yerine dair Alman yetkililerden bilgi talep ettiklerine yer verdi.

Haberde, kurşun geçirmez yelekle birlikte saldırganların Almanya'ya dair bağlantılarına yönelik ikinci kanıtın ortaya çıkarıldığı öne sürülüyor. Kısa süre önce de diğer iki saldırganlar, Said ve Cherif Kouachi'nin Almanya'daki cihatçılarla bağlantıları olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Spiegel'in elde ettiği bilgilere göre, Said Kouachi, 2011 yılında Umman'a giderek, orada bir El Kaide üyesi ile bağlantıya geçti. El Kaide üyesi adamın oradan da Suriye'ye geçtiği belirtiliyor. Haberde, Alman polisinin adamın kullandığı telefonun, Almanya Dinslaken'da Suriye'ye gittiği ve öldüğü anlaşılan Selefi Marcel L.'e ait olduğunu tespit ettiği aktarılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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