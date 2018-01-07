Paris Saint Germain’de Cavani ve Pastore kadro dışı bırakıldı

Paris Saint Germain’in oyuncuları Edinson Cavani ve Javier Pastore, kadro dışı bırakıldı.

Daha önce Neymar ile yaşadığı tartışma nedeniyle gündeme gelen Cavani, takıma geç katıldığı, Pastore ise henüz Paris’e gelmediği için Teknik Direktör Unai Emery’nin cezası ile karşı karşıya kaldı. Cavani ve Pastore’yi kadro dışı bırakan Emery’nin, iki yıldıza yüklü bir para cezası verilmesi için yönetime rapor sunacağı da öğrenildi. Yönetimin de iki yıldızın savunmalarını alarak kendilerine verilecek cezayı kararlaştıracağı belirtildi.

Bu sezon 26 maçta oynayan Cavani, 25 gol, 4 de asistlik bir performans sergiledi. Pastore ise 17 maçta 4 gol atarken bir de asiste imza attı. Cavani hakkında Neymar ile tartışmaları nedeniyle, Pastore için ise yeterli şans bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istedikleri şeklinde haberler çıkmıştı.

Yılbaşını ailesi ile geçirmek için ülkesine giden ve dönüşte uçuştaki aksaklıklar nedeniyle geç gelen Cavani ile özel sorunlarını bahane eden Pastore’nin takımdaki geleceklerine daha sonra karar verilecek. Paris Saint Germain, bugün Fransa Kupası’nda Rennes ile oynayacak.(Sözcü/Skor)