Paris Saint-Germain Sergio Ramos, Hakimi ve Donnaruma'yı bekliyor

Paris Saint-Germain (PSG) transfer pazarında büyük adımlar atıyor. Georginio Wijnaldum'u kadrosuna katan PSG, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ve Achraf Hakimi'yi bekliyor.

Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'e imza atmadan önce sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor. Achraf Hakimi ve kaleci Gianluigi Donnarumma ile PSG'ye katılacak olan 35 yaşındaki oyuncu, iki yıllık sözleşmeye imza atacak.

Ramos, İspanyol deviyle 16 yılda 671 maça çıktı ve beş lig şampiyonluğu, dört Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Ancak kaptan başkan Florentino Perez ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamadı.

Diz sakatlığından sonra geçen sezonun ikinci yarısının çoğunu kaçıran Ramos, 2021 yılında Real Madrid ve İspanya Milli Takımı için sadece yedi maça çıkabildi. Bu, ülkesinin EURO 2020 kadrosuna davet edilmemesine neden oldu ama PSG yıldız futbolcunun zindeliğine ve tecrübesine güveniyor.

Milan'daki sözleşmesi sona eren Gianluigi Donnarumma, serbest oyuncu konumuna geçti ve Fransız kulübüyle 2026 yılına kadar anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki eldiven, bu gece EURO 2020 yarı finalinde İspanya'ya karşı oynayacak.

Hakimi için 60 milyon euro

PSG, mali daralmaya giden Inter'in yıldızı için bonuslarla birlikte 70 milyon Euro'yu gözden çıkardı. 22 yaşındaki oyuncu aynı Donnarumma gibi 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Daha önce Georginio Wijnaldum'u renklerine bağlayan PSG ayrıca Moise Kean'ın kiralık sözleşmesini bir sezon daha uzatmak için Rafael Benítez'in raporunu bekliyor.