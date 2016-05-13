T24 LogoT24 Logo
Spor

Paris Saint Germain ilk transferini yaptı; 20 yaşındaki yıldız adayına 10,5 milyon Euro verdiler

Futbol hayatına Rosario'da başlayan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın, Lo Celso'nun eski kulübünden transferinde yardımcı olduğu belirtiliyor

13 Mayıs 2016 03:13

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu aylar öncesinden garantileyen PSG transfer çalışmalarına başladı. Başkent ekibi ilk transferini Arjantin'in Rosario Central takımında oynayan 20 yaşındaki orta saha Giovani Lo Celso'yu kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Genç oyuncu için için son günlerde görüşmeleri sıklaştıran Fransız temsilcisi, bonuslarla beraber 10,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

PSG ile 5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşan Lo Celso, yeni takımına Arjantin'de sezonun bittiği Aralık 2016'da katılacak.

 

Roma, Juventus ve Dortmund peşindeydi

 

Arjantin'de bu sezon 15 maçta forma giyen genç orta saha 1 gol, 4 asist yaptı. Orta sahada pas kalltesi ve tekniğiyle fark yaratan genç futbolcunun peşinde Roma, Juventus ve Dortmund gibi kulüpler vardı.

Futbol hayatına Rosario'da başlayan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın, Lo Celso'nun eski kulübünden transferinde yardımcı olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER

lo celsoparis saint germainrosario central

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24