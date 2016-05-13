Paris Saint Germain ilk transferini yaptı; 20 yaşındaki yıldız adayına 10,5 milyon Euro verdiler

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu aylar öncesinden garantileyen PSG transfer çalışmalarına başladı. Başkent ekibi ilk transferini Arjantin'in Rosario Central takımında oynayan 20 yaşındaki orta saha Giovani Lo Celso'yu kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Genç oyuncu için için son günlerde görüşmeleri sıklaştıran Fransız temsilcisi, bonuslarla beraber 10,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

PSG ile 5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşan Lo Celso, yeni takımına Arjantin'de sezonun bittiği Aralık 2016'da katılacak.

Roma, Juventus ve Dortmund peşindeydi

Arjantin'de bu sezon 15 maçta forma giyen genç orta saha 1 gol, 4 asist yaptı. Orta sahada pas kalltesi ve tekniğiyle fark yaratan genç futbolcunun peşinde Roma, Juventus ve Dortmund gibi kulüpler vardı.

Futbol hayatına Rosario'da başlayan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın, Lo Celso'nun eski kulübünden transferinde yardımcı olduğu belirtiliyor.