Paris Otomobil Fuarı 110. yılını kutluyor

Bu yıl 110. yılını kutlayan Paris Otomobil Fuarı, basına kapılarını açtı. Frankfurt Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak gerçekleştirilen ve 4 Ekim 2008 tarihinde otomobil meraklılarına kapılarını açacak olan fuara, 25 ülkeden 362 firma katılıyor. Basın açılışı bugün gerçekleştirilen fuar, 4–19 Ekim 2008 tarihleri arasında ziyaretçiler tarafından görülebilecek.

Fuarda bu yıl, 90'ı aşkın modelin dünya tanıtımı gerçekleştirilirken, yeni modellerin yanı sıra sıra dışı konsept modeller de sergileniyor. Paris Otomobil Fuarında dünya tanıtımı yapılacak otomobiller arasında, Renault Laguna Coupe ve Megane Coupe, Toyota Avensis, Porsche 911, Peugeot 308 CC, Maserati Quattroporte, Land Rover Freelander 2, Kia Soul, Hyundai I20, Honda Accord, Ford KA, Ferrari California, Citroen Hypnos gibi modeller bulunuyor.

2006 yılında 100 ülkeden 11 bini aşkın gazetecinin katılımıyla gerçekleşen fuarda bu yıl farklı etkinlikler de yapılacak. Özellikle elektrikli otomobiller ve yeni otomotiv teknolojileri üzerine odaklanılan Paris Otomobil Fuarında, "Dünyadaki Taksiler" konseptli özel bir bölüm de yer alıyor. Bu bölümde 20 şehirden 40 taksi, meraklıların ilgisine sunuluyor.



Gözler Paris'e odaklandı