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BBC Türkçe

Paris Orly Havalimanı'ndaki 'saldırgan vuruldu'

Fransa İçişleri Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te Orly Havalimanı'ndaki bir askerin silahını almaya çalışan saldırganın vurularak öldürüldüğünü aktardı. Ayrıca şehrin kuzeyindeki başka bir olayda, bir polisin yol kontrolü sırasında vurulduğu ve yara

18 Mart 2017 14:29

Fransa İçişleri Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te Orly Havalimanı'ndaki bir askerin silahını almaya çalışan saldırganın vurularak öldürüldüğünü aktardı.

Yerel saat ile sabah 8.30'da gerçekleşen olayın ardından havalimanı boşaltıldı.

Görgü tanıklarına göre silah seslerinin duyulmasının ardından yolcuların uçaklardan çıkmasına izin verilmedi.

AFP haber ajansına konuşan bir Fransa İçişleri Bakanlığı yetkilisi, saldırganın vurularak öldürülmeden önce bir mağazaya sığındığını söyledi.

Diğer yandan Reuters haber ajansına göre, Fransa İçişleri Bakanlığı şehrin kuzeyindeki başka bir olayda, bir polisin yol kontrolü sırasında vurulduğunu ve yaralandığını aktardı.

Yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı.

Operasyon Reuters haber ajansına göre devam ediyor.

Bomba imha ekiplerinin de Paris'in güneyinde yer alan havalimanında olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Bruno Le Roux'un havalimanını ziyaret etmesi bekleniyor.

AFP haber ajansına konuşan görgü tanığı Franck Lecam, Tel Aviv uçağına binmek için sıraya girdikleri sırada dört el silah sesi duyduklarını söyledi.

Lecam, bütün havalimanının boşaltıldığını söylerken havalimanı girişinin 200 metre dışında beklediklerini belirtti.

Geçtiğimiz ay Paris'te bulunan Louvre Müzesi'ne bıçağıyla girmeye çalışan bir kişi askerler tarafından vurulmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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